Siccità | AdbPo | ' in Lombardia drastica riduzione apporto portate affluenti verso il Po'

(Di lunedì 20 giugno 2022) Milano, 20 giu.(Adnkronos) - "Le storicheal ribasso dei giorni scorsi e quella registrata oggi nella località di Pontelagoscuro, nel ferrarese, di 180 metri cubi al secondo sono il sintomo chiaro di un generale ed esteso stato di estrema gravità idrica nell'intera area del Po che hanno portato alla anticipata convocazione d'urgenza dell'osservatorio permanente sugli utilizzi della risorsa nel bacino del Fiume Po, giunto oggi alla sua ottava convocazione stagionale dall'inizio del 2022 e ormai ribattezzato delle 'crisi idriche', che ha proiettato uno scenario desolante in cui la penuria diffusa di acqua disponibile condiziona e aggrava pesantemente le già acclarate difficoltà territoriali di agricoltura e habitat". Lo afferma in una nota l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. A soli dieci giorni dall'incontro precedente, e senza il verificarsi di ...

