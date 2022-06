Si tuffa e Michelle Hunziker viene punta da una medusa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 20 giugno 2022) Non è tutta aperitvi e mare la vacanza in Sicilia diche questa mattina dopo un tuffo è statada unacontinua a ridere, si prende in giro ma il momento dell’incontro ravvicinato con lanon è stato dei migliori. E’ in vacanza con le sue amiche, le stesse delle Maldive, la sua manager e le altre collaboratrici che la coccolano da sempre. Laadora la natura, mare e montagna sono da sempre nelle sue vacanze, quelle che la rilassano, la rigenerano. E questa mattina era pronta per una nuova ricarica, ha indossato il suo bikini bianco e oro e si èta dalla barca che in questi giorni la sta ospitando. Pronta, si è lasciata riprendere per fare ammirare rocce e mare ma anche ...