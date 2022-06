Shakira su Damiano dei Maneskin | “È molto sexy”

(Di lunedì 20 giugno 2022)avrebbe chiesto il divorzio al giocatore del Barcellona Piqué, ma ha già addocchiato un collega che ritiene particolarmente. Si tratta didei, felicemente fidanzato con Giorgia Soleri. La cantanteha chiesto il divorzio con il marito Piquéavrebbe chiesto il divorzio con il marito e giocatore del Barcellona Gerardo Piqué. I due hanno avuto una lunga relazione e tre figli, ma il loro matrimonio è ormai giunto a conclusione. Già da tre anni la coppiae Piqué avrebbero avuto alcuni alti e bassi che li avevano portati a prendere la decisione di avere una relazione aperta. Tutti in famiglia sarebbero stati al corrente di questo accordo tra le parti, proprio per questo motivo la sorpresa di Piqué è stata molta nello ...

FQMagazineit : Damiano dei Maneskin e Shakira, “lei ha un debole per lui”: il gossip - infoitcultura : Shakira, occhi su Damiano dei Maneskin?/ Indiscrezione: 'Lei lo trova molto sexy' - Novella_2000 : Shakira mette gli occhi su Damiano dei Maneskin: l'indiscrezione di Dagospia - andreastoolbox : Shakira ha messo gli occhi su Damiano dei Maneskin? Il rumor - vincentdeange15 : Fatemi capire... la prossima coppia di scoppiati sarà quella tra Damiano David e Shakira??? Pare anche che Shaki e… -

, occhi sudei Maneskin/ Indiscrezione: "Lei lo trova molto sexy" Campobasso, tarantino di nascita ma bolognese d'adozione, con la sua chitarra e propaggini elettroniche varie, e ...Il tutto non si ridurrebbe però solo al lavoro, almeno da parte di, infatti, è felicemente fidanzato con Giorgia Soleri. I due stanno insieme da anni anche se hanno ufficializzato la ...Dopo la proposta musicale, arriva anche una indiscrezione di altro genere: Shakira avrebbe un debole per Damiano, frontman dei Maneskin.Le nuove voci del gossip dicono che la pop star Shakira ha un debole per Damiano David, il fontman dei Maneskin. La cantante in queste settimane sta girando pagina nella sua vita sentimentale, si sta ...