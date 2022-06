Sessa Aurunca, latitante della “167” arrestato in spiaggia dai carabinieri travestiti da bagnanti (Di lunedì 20 giugno 2022) Sfuggito a un precedente blitz anticamorra, il 33enne ras della 167 di Arzano è stato arrestato dai carabinieri mentre si trovava in un lido a Sessa Aurunca, nel Casertano. E’ stato arrestato dai carabinieri travestiti da bagnanti il latitante Luigi Piscopo, 33 anni, originario di Arzano (Napoli), sfuggito al blitz anticamorra dello scorso 25 aprile. Leggi su 2anews (Di lunedì 20 giugno 2022) Sfuggito a un precedente blitz anticamorra, il 33enne ras167 di Arzano è statodaimentre si trovava in un lido a, nel Casertano. E’ statodaidailLuigi Piscopo, 33 anni, originario di Arzano (Napoli), sfuggito al blitz anticamorra dello scorso 25 aprile.

