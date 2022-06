Serie C, Tacchinardi nuovo tecnico del Lecco (Di lunedì 20 giugno 2022) Alessio Tacchinardi è il nuovo allenatore del Lecco in Serie C. Dopo diversi anni nel ruolo di commentatore televisivo, dunque, l’ex. calciatore della Juventus torna in panchina. Per Tacchinardi si tratta della seconda esperienza al Lecco da allenatore, dopo quella del 2018 in Serie D. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 giugno 2022) Alessioè ilallenatore delinC. Dopo diversi anni nel ruolo di commentatore televisivo, dunque, l’ex. calciatore della Juventus torna in panchina. Persi tratta della seconda esperienza alda allenatore, dopo quella del 2018 inD. SportFace.

