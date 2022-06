Serie A, la Juve pareggia l'offerta del Barcellona per Di Maria (Di lunedì 20 giugno 2022) Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero pareggiato l'offerta dei catalani, mettendo sul piatto un contratto di un solo anno (e dunque non più di due), con opzione a favore ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 20 giugno 2022) Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebberoto l'dei catalani, mettendo sul piatto un contratto di un solo anno (e dunque non più di due), con opzione a favore ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Allegri no al Psg, ma è scontento del mercato Juve. Ecco perché - tuttosport : #Buffon: «#Juve punita per cose fatte anche da altri» ??? - STnews365 : Serie A, la Juve pareggia l'offerta del Barcellona per Di Maria. Di Maria ora dovrà sceglie... #AngelDiMaria… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Pellegrini lascia la Juve? Possibilità a sorpresa in Serie A per il terzino #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Se… - gilnar76 : Pellegrini lascia la Juve? Possibilità a sorpresa in Serie A per il terzino #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -