Serie A, Casini: «Diritti tv all’estero un’opportunità. Fondi? Nessuna preclusione» (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente della Lega Serie A Casini ha parlato di vizi e virtù del nostro campionato Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport provando a spiegare come vuole migliorare il nostro campionato. 100 GIORNI DA PRESIDENTE – «L’impressione è positiva perché parliamo di un settore con straordinarie risorse e opportunità non solo economiche, ma anche culturali e sociali. La Lega di A riflette tutte le virtù e i vizi del Paese. E questo la rende interessante». VIZI – «A volte pur di arrivare al risultato si cercano scorciatoie… E una somma di egoismi non porta sempre al risultato che immaginava l’economista Adam Smith. Resto convinto che lavorando insieme si possano ottenere esiti più favorevoli di una somma di successi individuali». INDICE ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Il presidente della Legaha parlato di vizi e virtù del nostro campionato Lorenzo, presidente della LegaA, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport provando a spiegare come vuole migliorare il nostro campionato. 100 GIORNI DA PRESIDENTE – «L’impressione è positiva perché parliamo di un settore con straordinarie risorse e opportunità non solo economiche, ma anche culturali e sociali. La Lega di A riflette tutte le virtù e i vizi del Paese. E questo la rende interessante». VIZI – «A volte pur di arrivare al risultato si cercano scorciatoie… E una somma di egoismi non porta sempre al risultato che immaginava l’economista Adam Smith. Resto convinto che lavorando insieme si possano ottenere esiti più favorevoli di una somma di successi individuali». INDICE ...

