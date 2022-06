Serena Rossi, la toccante rivelazione sul figlio: “Triste perché non staremo insieme…” (Di lunedì 20 giugno 2022) Serena Rossi ha voluto rivelare un particolare retroscena proprio riguardo al figlio. Le sue parole sono sconcertanti Nel corso di una lunga intervista, Serena Rossi ha parlato a cuore aperto raccontando dei retroscena che nessuno si sarebbe aspettato. La Rossi finalmente ha avuto modo di tornare a casa sua a Roma. Ha potuto riabbracciare il suo compagno Davide Devenuto oltre che rivedere e coccolare suo figlio di 5 anni, Diego. Si è trattato di un ricongiungimento dopo ben 135 giorni di lontananza. Serena Rossi, infatti, era impegnata sul set di Mina settembre 2 a Napoli. Stiamo parlando della fiction Rai che, nel corso della prima stagione, ha ottenuto dei risultati davvero notevoli. L’attrice, dopo aver ... Leggi su kronic (Di lunedì 20 giugno 2022)ha voluto rivelare un particolare retroscena proprio riguardo al. Le sue parole sono sconcertanti Nel corso di una lunga intervista,ha parlato a cuore aperto raccontando dei retroscena che nessuno si sarebbe aspettato. Lafinalmente ha avuto modo di tornare a casa sua a Roma. Ha potuto riabbracciare il suo compagno Davide Devenuto oltre che rivedere e coccolare suodi 5 anni, Diego. Si è trattato di un ricongiungimento dopo ben 135 giorni di lontananza., infatti, era impegnata sul set di Mina settembre 2 a Napoli. Stiamo parlando della fiction Rai che, nel corso della prima stagione, ha ottenuto dei risultati davvero notevoli. L’attrice, dopo aver ...

Pubblicità

tvzoomitalia : Analisi #ascoltitv 19 giugno 2022: Vince Tv8 con la Formula 1 in differita. Serena Rossi in replica batte Favino. G… - CheDonnait : La confessione di #SerenaRossi - francescapapa7 : RT @proudfinch: Mi ammazza la sigla di Mina Settembre con le foto vere di Serena Rossi - IL_Diga : E quindi, dovute queste premesse, è ovvio che una pessima attrice come Serena Rossi faccia carriera e abbia tutti questi ruoli. - proudfinch : Mi ammazza la sigla di Mina Settembre con le foto vere di Serena Rossi -