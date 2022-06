Sequestrati cellulari e documenti a casa del brocker Bochicchio morto carbonizzato in moto sulla Salaria (Di lunedì 20 giugno 2022) La Procura di Roma ha inviato ieri i finanzieri del Nucleo speciale di Polizia Valutaria di Roma a casa di Massimo Bochicchio, il broker morto carbonizzato ieri in un incidente mentre si trovava in moto su via Salaria per acquisire tablet, computer, telefonini e documenti e cercare, così, di ricostruire le ultime ore e gli ultimi contatti del professionista. Bochicchio era finito sotto processo a Roma dopo essere stato accusato di aver truffato anche alcuni vip e personaggi dello sport, tra cui l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l’ex-mister dell’Inter Antonio Conte, che avrebbe investito, tramite il fratello, circa 24 milioni di euro. sulla morte del broker la Procura ha aperto un’indagine per poter disporre accertamenti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 giugno 2022) La Procura di Roma ha inviato ieri i finanzieri del Nucleo speciale di Polizia Valutaria di Roma adi Massimo, il brokerieri in un incidente mentre si trovava insu viaper acquisire tablet, computer, telefonini ee cercare, così, di ricostruire le ultime ore e gli ultimi contatti del professionista.era finito sotto processo a Roma dopo essere stato accusato di aver truffato anche alcuni vip e personaggi dello sport, tra cui l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l’ex-mister dell’Inter Antonio Conte, che avrebbe investito, tramite il fratello, circa 24 milioni di euro.morte del broker la Procura ha aperto un’indagine per poter disporre accertamenti ...

Pubblicità

FlaviaGufetta : Ma pure per il Tim live di stasera i cellulari sono sequestrati come ad un serale amiciano qualsiasi? Per intenderc… - NuovoSud : Diffama Dalla Chiesa sui social, sequestrati Pc e cellulari - cobvin : @Fragile_ivy @NuvolettaStella Da quando i cellulari li hanno sono gli italiani? Da quando per telefonare all’estero… - malpensa24 : ??Gestione imprenditoriale dello spaccio. Auto e cellulari 'aziendali' ai pusher. Oltre 130 chili di droga sequestra… -