Sedici azzurri nelle qualificazioni - Sport - quotidiano.net

(Di lunedì 20 giugno 2022) É stato sorteggiato il tabellone delledel singolare maschile di Wimbledon, terzo Slam del 2022, in scena sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 27 giugno il via al tabellone ...

Pubblicità

sportli26181512 : Wimbledon, il tabellone di qualificazione: sedici italiani al via: Da lunedì 20 giugno via alle qualificazioni dei… -

É stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni del singolare maschile di Wimbledon, terzo Slam del 2022, in scena sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 27 giugno il via al tabellone ...Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie e due sconfitta,gol fatti e sei ... PRIMO TEMPO Buon avvio degliche hanno una grande chance al 21' con Nasti, ottima risposta di ...É stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni del singolare maschile di Wimbledon, terzo Slam del 2022, in scena sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 27 giugno il via al tabellone ...Sedici in totale gli azzurri convocati, con la squadra maschile che dopo due argenti di fila proverà a conquistare un altro oro dopo quello continentale di domenica scorsa. L'obiettivo, a prescindere ...