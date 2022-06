Scuola secondaria II grado e modalità del rilascio del diploma | in allegato il modello richiesta e il modello richiesta delegato

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ildi maturità, ovvero del percorso conclusivo del II Ciclo, a seguito di esame di Stato, può essere ritirato dall’interessato o, se questi è minore, dal genitore o da un, in prima istanza presso l’Istituzione scolastica in cui si è sostenuto l’esame conclusivo, in seconda istanza presso l’Ufficio dell’Ambito Territoriale di competente. Sono rilasciati dal Presidente della Commissione esaminatrice e possono essere firmati dal Dirigente Scolastico su delega del Presidente di Commissione. L'articolo .