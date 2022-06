Scontro nei 5Stelle, Fico con Conte: “Arrabbiati per gli attacchi di Di Maio”. L’entourage del ministro: “Non si può indebolire il governo italiano davanti al mondo” (Di lunedì 20 giugno 2022) Finita la riunione del Consiglio nazionale pentastellato. Interlocuzioni con le varie forze che sostengono il governo per affrontare il nodo sull'invio delle armi. Il presidente della Camera: «L'espulsione? Non voglio parlare di questa cosa. Mi chiedo solo perché si deve attaccare il M5s e metterlo in fibrillazione su cose che non sono in discussione» Leggi su lastampa (Di lunedì 20 giugno 2022) Finita la riunione del Consiglio nazionale pentastellato. Interlocuzioni con le varie forze che sostengono ilper affrontare il nodo sull'invio delle armi. Il presidente della Camera: «L'espulsione? Non voglio parlare di questa cosa. Mi chiedo solo perché si deve attaccare il M5s e metterlo in fibrillazione su cose che non sono in discussione»

