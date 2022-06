Scherma | L’ALBA DI UN NUOVO DREAM TEAM! Favaretto | Errigo e Volpi demoliscono la Francia e sono campionesse d’Europa!

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 giugno 2022) IlTeam è tornato! L’Italia del fioretto femminile domina la prova a squadre degli Europei di Antalya e conquista la medaglia d’oro, la seconda della spedizione azzurra e la decima in totale di questo Campionato Europeo. Un trionfo assoluto per un quartetto nuovissimo sotto la guida di un straordinario e vincente CT come Stefano Cerioni. Alice, Arianna, Martina, Francesca Palumbo (riserva in finale, ma in pedana nei turni precedenti) hanno veramente dominato tutte le avversarie, centrando il tredicesimo titolo europeo dell’Italia nella prova a squadre di fioretto femminile. In finale contro laè stato un monologo azzurro. Le azzurre sivendicate della sconfitta nella semifinale olimpica di Tokyo, imponendosi con un perentorio 45-25 sulle ...