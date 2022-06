Scherma | figuraccia Italia! Gli sciabolatori si arrendono alla Turchia ai quarti Pesano le tante assenze

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 giugno 2022) Epilogo amarissimo per il quartetto diitaliani. La prova a squadre odierna, valevole per gli Europei 2022 in corso di svolgimento ad Antalya, non sorride affatto ai colori azzurri: l’eliminazione sopraggiunge nella prima sfida giocata contro la modestapadrona di casa (37-45). Pur considerando l’assenza del vice Campione Olimpico Luigi Samele era lecito attendersi quantomeno l’approdo in semifinale. Qui Giovanni Repetti, Pietro Torre, Michele Gallo e Luca Curatoli avrebbero trovato l’Ucraina, vittoriosa sul filo di lana contro la Germania (45-44). Avanza invece il contingente turco, addirittura 51esimo nel ranking mondiale (l’Italia occupa il quarto posto).letricolore: oltre a Samele, che ha provato in tutti i modi ad essere della partita, influisce il forfait di Enrico Berrè a ...