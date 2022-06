Scaroni, presidente Milan: “Venerdì incontro con Sala per il nuovo stadio” (Di lunedì 20 giugno 2022) Paolo Scaroni torna sul tema nuovo stadio Si riaccendono i riflettori sul tema del nuovo stadio di Milano nella mente di Inter e Milan. Proprio il presidente dei rossoneri, Paolo Scaroni, è tornato sull’argomento in un suo intervento a ‘La politica nel pallone’ – Gr Parlamento. Queste le sue parole. “stadio a Sesto? Io mi auguro che Sesto resti un’alternativa per il nostro stadio. La prima opportunità che avremo la coglieremo, e io mi auguro che Sesto si dichiari disponibile ad accoglierci come stadio. Noi questo Venerdì (Inter e Milan, ndr) incontriamo il sindaco Sala e diamo il via a quella procedura di consultazione popolare. ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Paolotorna sul temaSi riaccendono i riflettori sul tema deldio nella mente di Inter e. Proprio ildei rossoneri, Paolo, è tornato sull’argomento in un suo intervento a ‘La politica nel pallone’ – Gr Parlamento. Queste le sue parole. “a Sesto? Io mi auguro che Sesto resti un’alternativa per il nostro. La prima opportunità che avremo la coglieremo, e io mi auguro che Sesto si dichiari disponibile ad accoglierci come. Noi questo(Inter e, ndr) incontriamo il sindacoe diamo il via a quella procedura di consultazione popolare. ...

