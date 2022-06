Sarri-Lotito, incontro a Formello per il mercato: le ultime (Di lunedì 20 giugno 2022) Oggi a Formello il presidente Lotito avrà un confronto con Sarri per parlare di mercato Oggi in casa Lazio è giornata di incontri e chiacchiere. A Formello Lotito e Sarri si ritroveranno per parlare di mercato e capire le strategie future. Dopo la visita di Infantino ieri, oggi il patron Biancoceleste parlerà con Sarri dei due obiettivi di mercato più vicino, ovvero Carnesecchi e Romagnoli, dopo aver accolto Marco Antonio questa mattina. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Oggi ail presidenteavrà un confronto conper parlare diOggi in casa Lazio è giornata di incontri e chiacchiere. Asi ritroveranno per parlare die capire le strategie future. Dopo la visita di Infantino ieri, oggi il patron Biancoceleste parlerà condei due obiettivi dipiù vicino, ovvero Carnesecchi e Romagnoli, dopo aver accolto Marco Antonio questa mattina. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

