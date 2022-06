Sara Cunial e Davide Barillari denunciano l’Aifa per la “disastrosa campagna vaccinale” (Di lunedì 20 giugno 2022) Una “denuncia/querela” è stata presentata alla Procura di Roma, firmata da Sara Cunial e Davide Barillari, e indirizzata all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per “la disastrosa campagna vaccinale attuata indiscriminatamente su tutta la popolazione italiana”. La deputata complottista e il consigliere regionale del Lazio, anche lui non nuovo a uscite volutamente in controtendenza rispetto a quello che viene definito “mainstream”, a costo di sfociare nell’assurdo, hanno da sempre criticato duramente i vaccini anti Covid: nel messaggio – circolato sul canale Telegram di Cunial – viene fatto riferimento ad alcuni non meglio specificati dati che “promettevano efficacia e sicurezza” e invece “sono stati clamorosamente smentiti dalle evidenze scientifiche”. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Una “denuncia/querela” è stata presentata alla Procura di Roma, firmata da, e indirizzata all’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per “laattuata indiscriminatamente su tutta la popolazione italiana”. La deputata complottista e il consigliere regionale del Lazio, anche lui non nuovo a uscite volutamente in controtendenza rispetto a quello che viene definito “mainstream”, a costo di sfociare nell’assurdo, hanno da sempre criticato duramente i vaccini anti Covid: nel messaggio – circolato sul canale Telegram di– viene fatto riferimento ad alcuni non meglio specificati dati che “promettevano efficacia e sicurezza” e invece “sono stati clamorosamente smentiti dalle evidenze scientifiche”. ...

Pubblicità

neXtquotidiano : Sara Cunial e Davide Barillari denunciano l’Aifa per la “disastrosa campagna vaccinale” - Manela94530607 : RT @Robertonuzzoam: VI RIPORTO LA NOTIZIA SECONDO LA QUALE I NOSTRI DEPUTATI HANNO VOTATO A FAVORE DI UN'ALTRA PORCATA A CUI SI È OPPOSTA S… - alystrega : RT @MinervaMcGrani1: A giugno 2022 la camera dei deputati vota a favore dell’approvazione del piano europeo contro la lotta al cancro. Tale… - eluccellini : RT @Robertonuzzoam: VI RIPORTO LA NOTIZIA SECONDO LA QUALE I NOSTRI DEPUTATI HANNO VOTATO A FAVORE DI UN'ALTRA PORCATA A CUI SI È OPPOSTA S… - ariolele : RT @ItalianCroeso: Sara Cunial, membro del Parlamento per Roma, ha denunciato Bill Gates come un 'criminale dei vaccini' e ha esortato il p… -