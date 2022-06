Sanremo 2023 | l' annuncio di Amadeus al TG1 | ' Chiara Ferragni co - conduttrice nella prima e ultima serata'

Pubblicità

SanremoRai : Anche in questa edizione confermati 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Il regolamento… - LifeisNau : RT @dar_ietto: 20 giugno 2022, prima notizia ufficiale di Sanremo 2023. Questa si che è vita. - hazkindestsoul : La chiara nazionale a Sanremo 2023 sto volando - sonoapat1ca : RT @per3checomenoi: SANREMO 2023, SCAMBIO DEGLI OCCHIALI DEI RISPETTIVI BRAND DELLA FERRY E DI LUIJO STRANGIO Io ci credo, io ci spero - Luxgraph : Sanremo 2023: Chiara Ferragni co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata #corriere #news #2022 #italy #world… -

Nuovo annuncio a sorpresa di Amadeus questa sera nelle edizione delle 20 del Tg1. Il conduttore e direttore artistico della 73ma edizione del Festival diha confermato il 'gemellaggio' con il Telegiornale e annunciato: 'Sono contento di essere qui. Sono in grado di dirvi oggi chi sarà la prima co - conduttrice: Nella prima sera quella del ..."Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere", ha scritto subito Chiara Ferragni su Instagram, postando una foto insieme al presentatore.Arriva la prima notizia ufficiale relativa al prossimo Festival di Sanremo 2023. Sarà Chiara Ferragni la co-conduttrice della kermesse condotta e diretta da Amadeus. Ad annunciarlo pochi minuti fa nel ...Fonte: IPA Chiara Ferragni co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023: l'annuncio a sorpresa di Amadeus ...