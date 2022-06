Sanremo 2023 | colpaccio per Amadeus | ecco chi è la prima famosissima co-conduttrice del Festival

(Di lunedì 20 giugno 2022) È notizia di pochi istanti fa che la conduzione dinon è stata affidata solo ad, bensì ad unadonna. Di chi si tratta? Ebbene, è proprio lei: Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha così convinto il conduttore e tutto lo staff che lavora alla kermesse. Al Tg1 di chi pochi minuti fa,è intervenuto direttamente per darne l’annuncio. Si tratta di un belper il, giunto alla 73esima edizione! L’influencer più conosciuta al mondo ha anche pubblicato una eloquente foto sul suo profilo Instagram, mandando in visibilio i fan e svelando un dettaglio su. Sarà infatti lei a co-condurre la kermesse nella serata di apertura e poi nella serata ...

Pubblicità

SanremoRai : Anche in questa edizione confermati 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Il regolamento… - ehihaveaniceday : RT @francigiove1: Io sono ancora ferma a questo completo e qua già si parla di Sanremo 2023 - yleniaindenial1 : gli italiani oggi hanno visto vincere Thomas Ceccon, Benedetta Pilato, Minsini e Ruggiero, il fioretto femminile co… - _leRane : @ChiaraFerragni sarà la co-conduttrice della prima serata e della finale del Festival di Sanremo 2023.… - liviofiorillo : RT @Corriere: Amadeus: «Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell’ultima sera del Festival» -

chiara ferragni: "Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco" approfondimento, pubblicato il regolamento del Festival 'Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il festival , nelle ...Un esordio caratterizzato anche dall'annuncio bomba sul Festival di, con Amadeus che ha ha anticipato che tra le co - conduttrici ci sarà Chiara Ferragni. 'Il debutto di Giorgia ...(Adnkronos) – Chiara Ferragni sarà la coconduttrice del Festival di Sanremo 2023 nella prima e nell’ultima serata del Festival, in programma dal 7 all’11 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1.Sarà Chiara Ferragni la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2023. Lo ha annunciato lo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ospite al Tg1 ...