Sanremo 2023, Chiara Ferragni co-conduttrice accanto ad Amadeus (Di lunedì 20 giugno 2022) Chiara Ferragni a Sanremo 2023 Questa sera, 20 giugno 2022, Amadeus ha voluto fare una sorpresa a tutti coloro che amano il Festival di Sanremo 2023. Anche se è ancora molto presto, infatti, il conduttore della kermesse musicale sta già iniziando a rivelare alcune anticipazioni. Sappiamo, infatti, quale sarà il regolamento e quando si svolgerà L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 giugno 2022)Questa sera, 20 giugno 2022,ha voluto fare una sorpresa a tutti coloro che amano il Festival di. Anche se è ancora molto presto, infatti, il conduttore della kermesse musicale sta già iniziando a rivelare alcune anticipazioni. Sappiamo, infatti, quale sarà il regolamento e quando si svolgerà L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

SanremoRai : Anche in questa edizione confermati 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Il regolamento… - obsessedharry__ : amadeus farà aprire e chiudere sanremo 2023 a chiara ferragni IO VI GIURO LO AMO AMO LEI NON VEDO L'ORA - RampolloT : @filosophia10 @smarginata amore è vecchia, ma loro sono la co-conduttrice della finale e la vincitrice di Sanremo 2… - Humanrainbow__ : Chiara Ferragni co-conduttrice di Sanremo 2023 perchè ad Amadeus non è bastato il quasi 70% di share, il suo obiett… - Saret8286 : RT @BITCHYFit: Chiara Ferragni con Amadeus condurrà la prima e l’ultima serata del Festival di Sanremo 2023 -