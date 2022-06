Sanremo 2023, annuncio di Amadeus: ci sarà anche l’amatissima influencer – FOTO (Di lunedì 20 giugno 2022) Amadeus ha annunciato in diretta durante il TG1 delle ore 20:00 del 20 giugno chi sarà una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo: si tratta di una famosissima influencer. Ecco la reazione della diretta interessata. Mancano otto mesi all’inizio della 73° edizione del Festival di Sanremo. Amadeus, però, è stato subito riconfermato nel suo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 20 giugno 2022)ha annunciato in diretta durante il TG1 delle ore 20:00 del 20 giugno chiuna delle co-conduttrici del prossimo Festival di: si tratta di una famosissima. Ecco la reazione della diretta interessata. Mancano otto mesi all’inizio della 73° edizione del Festival di, però, è stato subito riconfermato nel suo L'articolo proviene da Inews24.it.

