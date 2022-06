Sanità: Renzi, 'serve Mes per avere più soldi' (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “serve il Mes perché se dovesse arrivare un'altra crisi sanitaria bisognerà far tesoro degli errori fatti. Non solo non avere incompetenti che per aprire le scuole comprano i banchi a rotelle, ma anche avere più soldi per la Sanità. serve quindi un sistema di finanziamento diverso”. Così Matteo Renzi a Bergamo durante la presentazione del suo libro “Il Mostro”. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “il Mes perché se dovesse arrivare un'altra crisi sanitaria bisognerà far tesoro degli errori fatti. Non solo nonincompetenti che per aprire le scuole comprano i banchi a rotelle, ma anchepiùper laquindi un sistema di finanziamento diverso”. Così Matteoa Bergamo durante la presentazione del suo libro “Il Mostro”.

Pubblicità

GiovaQuez : Renzi: 'La sanità sarà uno dei temi centrali anche nei prossimi mesi, tra liste d'attesa e aumento dello spread ved… - TV7Benevento : Sanità: Renzi, 'serve Mes per avere più soldi' - - g_giannuzzo : RT @solipsismms: Chi crede che la sanità pubblica italiana regga ancora per molto, ha capito veramente poco degli scenari in corso d'opera.… - salfasanop : RT @GiovaQuez: Renzi: 'La sanità sarà uno dei temi centrali anche nei prossimi mesi, tra liste d'attesa e aumento dello spread vedrete che… - FFiamengo : RT @GiovaQuez: Renzi: 'La sanità sarà uno dei temi centrali anche nei prossimi mesi, tra liste d'attesa e aumento dello spread vedrete che… -

Sanità in Calabria e caso Bartoletti, Renzi: 'vicenda assurda, a frenare un cavillo burocratico' Durante la trasmissione di Massimo Giletti si è tornato a parlare della sanità in Calabria. Nella puntata di ieri la vicenda Bartoletti è stata commentata da Matteo Renzi, che però ha ammesso: 'non ho elementi per poter valutare cosa è accaduto' Dopo la nomina del ... Arriva l'esame di maturità 2022: prove scritte, orali, punteggi e mascherine Italia Per i prof la riforma della scuola di Draghi è sbagliata come quella di Renzi Daniela ... il ministro Bianchi e il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro. In realtà ... Il Sannio Quotidiano Durante la trasmissione di Massimo Giletti si è tornato a parlare dellain Calabria. Nella puntata di ieri la vicenda Bartoletti è stata commentata da Matteo, che però ha ammesso: 'non ho elementi per poter valutare cosa è accaduto' Dopo la nomina del ...Italia Per i prof la riforma della scuola di Draghi è sbagliata come quella diDaniela ... il ministro Bianchi e il presidente dell'Istituto superiore diSilvio Brusaferro. In realtà ... Sanità: Renzi, 'serve Mes per avere più soldi'