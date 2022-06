Samuel Peron diventa papà | Tania Bambaci ha già un gran pancione

(Di lunedì 20 giugno 2022)ha appena pubblicato il più dolce degli annunci sul suo profilo social: sarà presto. E’ il regalo più bello per, stanno perre genitori ed è un desiderio che si avvera. Il ballerino ha confidato a tutti la sua gioia, quella della sua compagna, è su Instagram che ha rivelato che la suaè incinta. Ildiè già evidente,lo bacia tenerissimo, bacia il suo bebè, il primo figlio che non vede l’ora di coccolare e tenere tra le braccia.è uno degli storici protagonisti di Ballando con le Stelle, ballerino e coreografo l’abbiamo visto anche in altri programmi ...

Pubblicità

fanpage : 'La vita ha deciso di farci un regalo. Il più bel regalo che potessimo desiderare.' Samuel Peron, presto papà ?? - AnnaCaputano : Momento topico tra Samuel Peron e #DrusillaFoer, peccato che poteva stare solo un minuto ?? #LAlmanaccoDelGiornoDopo #rai2 @RaiDue - levis_of : Drusilla Foer e Samuel Peron. Peccato che il secondo lasci Ballando, sapete che coppia? #LAlmanaccoDelGiornoDopo - barbaradipalma : RT @Giampanet: Carolina Rey e Fabio Gallo conducono Weekly su Rai1. Inviati: Barbara Di Palma, Samuel Peron e Vito Francesco Paglia https:/… - zazoomblog : Romina Carrisi e Samuel Peron scatta la lite lui: “Mi stai …” - #Romina #Carrisi #Samuel #Peron #scatta -

Fanpage.it

, l'amato protagonista di Ballando con le Stelle, ha annunciato sui social network che presto diventerà papà! La sua compagna storica, la modella e attrice Tania Bambaci , è incinta. Un ...e Tania Bambaci: primo figlio per la coppia La famiglia di Ballando con le stelle si allarga ancora dopo la nascita del primogenito di Veera Kinnunen. Il maestro di ballo,, ... Samuel Peron e Tania Bambaci diventeranno genitori: Il regalo più bello che potessimo desiderare Il più dolce degli annunci di Samuel Peron sui social: presto sarà papà, il primo figlio per Tania Bambaci e il ballerino ...Cicogna in volo per l'insegnante di danza e coreografo, da alcuni anni inviato di diverse trasmissioni televisive Rai ...