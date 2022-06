Pubblicità

lucianoghelfi : #Salvini: sulla risoluzione sull”#Ucraina il governo non rischia, almeno per la #Lega. Lavoriamo per unire e parlar… - MariaSemeraro19 : @Manuela9679 @La_manina__ Lo sappiamo benissimo, sono settimane che Conte spinge per far votare questa risoluzione assieme a Salvini - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Non credo sia opportuno assumere decisioni che disallineano l’Italia dall’alleanza Nato e dalla… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Non credo sia opportuno assumere decisioni che disallineano l’Italia dall’alleanza Nato e dalla… -

Tiscali Notizie

Queste misure, ha aggiunto, "non servono alla Lega, ma agli italiani. Spero che il governo non perda altri giorni". Per lasulle armi all'Ucraina "lavoriamo per unire e parlare di ...Quanto all'eventuale presentazione da parte del M5s di unacontro l'invio di nuove armi a Kievha aggiunto: "Non commento i 'se' né i litigi dei 5Stelle. Sulla... Salvini: risoluzione su Ucraina Per Lega Governo non rischia Magenta(Mi), 20 giu. (askanews) - Il Governo non rischia sulla questione dell'invio di armamenti all'Ucraina "quantomeno per la Lega". Lo ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, alla vigilia ...Magenta(Mi), 20 giu. (askanews) - Il Governo non rischia sulla questione dell'invio di armamenti all'Ucraina 'quantomeno per la Lega'. Lo ha detto ...