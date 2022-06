Salvaguardia di Venezia, audizione di Ilaria Bramezza (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – Martedì 21 giugno la Commissione Ambiente della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sull’esame delle proposte di legge recanti “Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per la Salvaguardia di Venezia e della sua laguna”, svolgerà l’audizione di Ilaria Bramezza, capo del dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. L’appuntamento, che si terrà in videoconferenza, verrà trasmesso in diretta webtv a partire dalle ore 14,30. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 20 giugno 2022) ROMA – Martedì 21 giugno la Commissione Ambiente della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sull’esame delle proposte di legge recanti “Modifiche e integrazioni alla legislazione speciale per ladie della sua laguna”, svolgerà l’di, capo del dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili. L’appuntamento, che si terrà in videoconferenza, verrà trasmesso in diretta webtv a partire dalle ore 14,30. L'articolo L'Opinionista.

