(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Una"sciagurata" e "gravissima", che mette a rischio "lamentale delle vittime". Idella Societa' italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche () condannano con fermezza lachiamata 'Boiler summer cup', programmata (nonostante le proteste) per domani 21 giugno, e che prevede l'assegnazione di un punteggio ai partecipanti per varie fasi di 'abbordaggio' di, documentate con foto e video - fatte all'insaputa della vittima - con il massimo dei punti se il tentativo finisce a letto. Un'iniziativa basata sullo stigma contro le personee obese che va contrastato in ogni modo, rimarcano gli specialisti ...

Salute: sfida social per sedurre ragazze sovrappeso, l'ira dei medici Sicob Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) - Una sfida "sciagurata" e "gravissima", che mette a rischio "la salute mentale delle vittime". I medici della Societa' italiana di chirurgia dell'obesità e delle ...