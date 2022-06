Saldi estivi 2022, al via il 2 luglio: ecco il calendario completo regione per regione (Di lunedì 20 giugno 2022) Si stanno avvicinando i tanto attesi Saldi estivi: partiranno in quasi tutte le regioni italiane il primo weekend di luglio. Analizzando i dati degli scorsi Saldi invernali, si vede come circa il 40% della popolazione ha usufruito dei ribassi, con una spesa media di 150 euro a testa, numeri che evidenziano una ripresa del settore e che fanno ben sperare per questi sconti estivi. “L’indirizzo emerso in sede di Conferenza delle Regioni di mantenere una data unica Saldi al primo sabato di luglio, pur spiazzando alcuni territori, risponde all’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown e di evitare ulteriori confusioni tanto ai consumatori quanto agli operatori del dettaglio moda”: così dichiara Giulio Felloni, il presidente di Federazione Moda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Si stanno avvicinando i tanto attesi: partiranno in quasi tutte le regioni italiane il primo weekend di. Analizzando i dati degli scorsiinvernali, si vede come circa il 40% della popolazione ha usufruito dei ribassi, con una spesa media di 150 euro a testa, numeri che evidenziano una ripresa del settore e che fanno ben sperare per questi sconti. “L’indirizzo emerso in sede di Conferenza delle Regioni di mantenere una data unicaal primo sabato di, pur spiazzando alcuni territori, risponde all’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown e di evitare ulteriori confusioni tanto ai consumatori quanto agli operatori del dettaglio moda”: così dichiara Giulio Felloni, il presidente di Federazione Moda ...

