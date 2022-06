Sabrina Salerno, gli scatti in costume travolgono: décolleté da non credere (Di lunedì 20 giugno 2022) Sabrina Salerno sa come incendiare il web. Ogni suo scatto ha la capacità di attirare letteralmente tutti. Come in questo caso in cui si è mostrata in costume da bagno. La showgirl genovese Sabrina Salerno continua a conquistare sempre più persone. Fin dalla sua prima apparizione ha saputo creare un collegamento con il pubblico italiano davvero importante. Prima in televisione, ora sui socia la Salerno ha costruito qualcosa di unico e, forse, inimitabile. InstagramIl suo successo è stato a dir poco clamoroso. Oggi, sul suo Instagram è seguita da ben 1,2 milioni di follower. Numero altissimo che rispecchia la qualità messa in campo dall’artista ligure. Sono vari i contenuti presenti sul suo social, anche se le sue foto lasciando sempre un segno. Sono ... Leggi su chenews (Di lunedì 20 giugno 2022)sa come incendiare il web. Ogni suo scatto ha la capacità di attirare letteralmente tutti. Come in questo caso in cui si è mostrata inda bagno. La showgirl genovesecontinua a conquistare sempre più persone. Fin dalla sua prima apparizione ha saputo creare un collegamento con il pubblico italiano davvero importante. Prima in televisione, ora sui socia laha costruito qualcosa di unico e, forse, inimitabile. InstagramIl suo successo è stato a dir poco clamoroso. Oggi, sul suo Instagram è seguita da ben 1,2 milioni di follower. Numero altissimo che rispecchia la qualità messa in campo dall’artista ligure. Sono vari i contenuti presenti sul suo social, anche se le sue foto lasciando sempre un segno. Sono ...

Pubblicità

venariap : RT @RItaliaN21: @AlexS8338 Quando sognavamo con Sabrina Salerno, Lory Del Santo o con le ragazze del Drive In, quando sognavamo di comprare… - redazionerumors : La showgirl genovese ha pubblicato su Instagram alcuni scatti sensuali indossando un outfit davvero 'selvaggio' - aletto78 : RT @RItaliaN21: @AlexS8338 Quando sognavamo con Sabrina Salerno, Lory Del Santo o con le ragazze del Drive In, quando sognavamo di comprare… - CavalloliberoZ : RT @RItaliaN21: @AlexS8338 Quando sognavamo con Sabrina Salerno, Lory Del Santo o con le ragazze del Drive In, quando sognavamo di comprare… - RItaliaN21 : @AlexS8338 Quando sognavamo con Sabrina Salerno, Lory Del Santo o con le ragazze del Drive In, quando sognavamo di… -