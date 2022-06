Russia, la guerra permanente è la nuova normalità (Di lunedì 20 giugno 2022) In Russia, a quasi quattro mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, si vive e si respira una nuova normalità, che sa di ritorno al passato e permea la politica, gli ambienti militari, così come l’economia e la società. La nuova normalità è costituita dallo stato d’assedio divenuto un qualcosa di ordinario, al quale adattarsi, con InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 20 giugno 2022) In, a quasi quattro mesi dall’inizio dellain Ucraina, si vive e si respira una, che sa di ritorno al passato e permea la politica, gli ambienti militari, così come l’economia e la società. Laè costituita dallo stato d’assedio divenuto un qualcosa di ordinario, al quale adattarsi, con InsideOver.

Pubblicità

fattoquotidiano : LA GUERRA ALLE IDEE In Russia è vietato parlare di guerra In Italia è vietato parlare di pace L'evento del Fatto Q… - ilfoglio_it : Questa sera alle 21 il Consiglio nazionale, secondo lo statuto M5s, non potrà espellere Di Maio, ma al massimo defe… - rulajebreal : Putin si considera l'erede di Pietro il Grande: “riconquistiamo territori storici” La Russia non ha confini, celebr… - FedericoFistar1 : RT @ENAPAY_2: Boris Johnson vuoi fare la guerra con la Russia? Falla ma a casa TUA...senza U€, perchè tu non fai nemmeno parte della comuni… - Gianluc68325330 : RT @Stefano_Re: Una di queste nazioni è stata in guerra per il 90% della sua esistenza ed ha scatenato (spesso con incidenti creati ad arte… -