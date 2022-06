Rugby | Crowley | ' tour estivo nuova chance per continuare il nostro cammino'

(Di lunedì 20 giugno 2022) Pergine Valsugana, 20 giu. -(Adnkronos) - "E' il primoin quattro anni, il primo per 26 atleti sui 33 che compongono la rosa. Ma, per noi, è soprattutto l'opportunità dila strada che abbiamo intrapreso un anno fa proprio qui a Pergine,a seguire ilpercorso, ilprocesso”. Tre mesi dopo la vittoria di Cardiff, nella giornata conclusiva del Guinness Sei Nazioni, Kierannon ha cambiato approccio. Il CT neozelandese dell'Italia, a pochi giorni dalla partenza per Lisbona - sabato nella capitale lusitana il primo testcontro il Portogallo - approccia la finestra internazionale che culminerà nella sfida del 10 luglio a Batumi contro la Georgia, passando per Bucarest, con il pragmatismo e la serenità che lo ...

... ormai tappa fissa dell'estate azzurra nella palestra a cielo aperto del Trentino,analizza ... sta lottando per un posto ai Mondiali, e vorrà dimostrare di meritare il palcoscenico della......, alla prima campagna da Commissario Tecnico, interrompere una lunga serie di sconfitte andando ad espugnare per la prima volta nella storia il Principality Stadium, uno dei templi del...I giovani azzurri dopo 32 sconfitte consecutive ritrovano il successo nel torneo più prestigioso. La speranza è che, una volta capito come si fa, lo facciano ancora ...