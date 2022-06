Royal Family, Camilla pazzesca in costume, l’avete mai vista? La foto della 73enne (Di lunedì 20 giugno 2022) Quest’anno la regina Elisabetta ha espressamente indicato Camilla Parker-Bowles come futura regina consorte. Un ruolo importante che mostra a tutto il mondo che la Sovrana accetta la sua presenza accanto al principe Carlo. Tutti sanno che le cose tra suocera e nuora non sono andate sempre nel migliore dei modi. Non molto tempo fa, ad … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 20 giugno 2022) Quest’anno la regina Elisabetta ha espressamente indicatoParker-Bowles come futura regina consorte. Un ruolo importante che mostra a tutto il mondo che la Sovrana accetta la sua presenza accanto al principe Carlo. Tutti sanno che le cose tra suocera e nuora non sono andate sempre nel migliore dei modi. Non molto tempo fa, ad … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

vogue_italia : Kate e Meghan ci perdoneranno, ma per noi è lei la vera icona di stile della Royal Family ?? - infoitinterno : I migliori look della royal family al Royal Ascot 2022, trionfo dello stile British - purple_lady18 : @9VERONICA92 Siiii, sono splendidi ???, la royal family sarebbe da tenere su un altarino solo per la bellezza ??! - zazoomblog : Kate e Meghan stupiscono: la Royal Family si spacca differenza eclatante - #Meghan #stupiscono: #Royal #Family - ilgiornale : La regina Elisabetta ha disertato il Royal Ascot per problemi di mobilità, facendosi sostituire dal resto della roy… -