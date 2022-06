Roma, Ultima Generazione torna a bloccare il Grande Raccordo Anulare. Un motociclista spinge un attivista per passare – Il video (Di lunedì 20 giugno 2022) Alcuni attivisti di Ultima Generazione sono tornati a bloccare stamattina il Grande Raccordo Anulare all’altezza dell’uscita 31 davanti all’Unieuro di Roma Muratella. L’agenzia video Local News ha pubblicato un video in diretta che mostra gli attivisti che litigano con gli automobilisti inferociti. Il 16 giugno scorso una protesta di Ultima Generazione sul Gra è degenerata, con gli automobilisti che hanno tentato di investirli. «Siamo stanch* e, a questo punto, anche se volete investirci per arrivare in orario in ufficio, noi accettiamo il rischio», hanno detto gli attivisti sul loro profilo Instagram, dove è stato condiviso il video del blocco stradale. Alcuni membri ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Alcuni attivisti disonoti astamattina ilall’altezza dell’uscita 31 davanti all’Unieuro diMuratella. L’agenziaLocal News ha pubblicato unin diretta che mostra gli attivisti che litigano con gli automobilisti inferociti. Il 16 giugno scorso una protesta disul Gra è degenerata, con gli automobilisti che hanno tentato di investirli. «Siamo stanch* e, a questo punto, anche se volete investirci per arrivare in orario in ufficio, noi accettiamo il rischio», hanno detto gli attivisti sul loro profilo Instagram, dove è stato condiviso ildel blocco stradale. Alcuni membri ...

