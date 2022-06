Roma | spara e uccide la moglie vicino a viale Somalia Poi va dall' avvocato e confessa

(Di lunedì 20 giugno 2022) Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal marito in un appartamento di via Mascagni a. L'uomo, Pietro Bergantini, 76 anni, avrebbeto alladi 72 anni...

Un altro caso di femminicidio , stavolta adopo quello di ieri nel Salento e il tentato omicidio di Ancona di questa mattina. Un uomo di 77 anni ha ucciso la moglie di 73 a colpi di pistola, poi si è costituito alla Polizia, tramite il ...Pubblicato il 20 Giugno, 2022 Un tranquillo dialogo con una donna, l'improvvisa sparatoria e si sfiora la tragedia . E' accaduto ad Anzio , sul litorale della provincia di, alle 4 di ieri e la vittima è un cameriere . La sparatoria Il cameriere stava parlando con la donna alla fine del suo turno senza alcun approccio molesto pregresso e all'improvviso è stato ...Una vicina di casa a Repubblica ha raccontato: “Era una coppia riservata: mai un litigio, erano sempre insieme – afferma -. Per quanto mi riguarda non ho sentito alcuno sparo”. La figlia della coppia, ...Prima dell’inseguimento è stato sparato anche un colpo in direzione delle ruote dell’auto. Dopo averlo fermato, anche grazie all’utilizzo del teser, il 39enne è stato portato in ospedale così come due ...