Roma può far male. Nevvero Di Maio? (Di lunedì 20 giugno 2022) Ai tempi della mia giovinezza, bazzicando il palazzone nero di Confindustria all’Eur, mi imbattevo sistematicamente nella tipologia umana del medio imprenditore con un bel po’ di grana appresso; arrivato nella capitale dal Basso Piemonte o dalla Padania profonda, pronto a essere intercettato da damazze di princisbecco, che si spacciavano per gentildonne a 24 carati, e sedicenti brasseurs d’affaires, venditori di fumo gabellato per business mirabolanti. Di fatto, un’associazione a delinquere dedicata all’alleggerimento professionale e sistematico del solito malcapitato naif, convinto di aver avuto accesso a quello che riteneva essere il gran mondo. Rapidamente destinato a ritornare all’ovile spennato a dovere. A Roma, a fronte di questi comitati d’accoglienza per ingenui padroncini, operavano e operano (altrettanto interessati) intermediari strategici accreditati per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Ai tempi della mia giovinezza, bazzicando il palazzone nero di Confindustria all’Eur, mi imbattevo sistematicamente nella tipologia umana del medio imprenditore con un bel po’ di grana appresso; arrivato nella capitale dal Basso Piemonte o dalla Padania profonda, pronto a essere intercettato da damazze di princisbecco, che si spacciavano per gentildonne a 24 carati, e sedicenti brasseurs d’affaires, venditori di fumo gabellato per business mirabolanti. Di fatto, un’associazione a delinquere dedicata all’alleggerimento professionale e sistematico del solito malcapitato naif, convinto di aver avuto accesso a quello che riteneva essere il gran mondo. Rapidamente destinato a ritornare all’ovile spennato a dovere. A, a fronte di questi comitati d’accoglienza per ingenui padroncini, operavano e operano (altrettanto interessati) intermediari strategici accreditati per ...

