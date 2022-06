Roma, nuova protesta degli ambientalisti di Ultima generazione: traffico bloccato tra la rabbia e gli insulti degli automobilisti (Di lunedì 20 giugno 2022) nuova protesta sul Grande raccordo anulare degli attivisti ambientalisti di Ultima generazione, che questa mattina, lunedì 20 giugno, hanno bloccato il traffico per denunciare l’insufficiente impegno dei governi per ridurre le emissioni, provocando la reazione rabbiosa degli automobilisti. Tra urla, discussioni e insulti alcuni hanno tentato di spostare di peso i manifestanti, fino all’arrivo della polizia. Il movimento aveva organizzato una protesta simile solo quattro giorni fa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022)sul Grande raccordo anulareattivistidi, che questa mattina, lunedì 20 giugno, hannoilper denunciare l’insufficiente impegno dei governi per ridurre le emissioni, provocando la reazione rabbiosa. Tra urla, discussioni ealcuni hanno tentato di spostare di peso i manifestanti, fino all’arrivo della polizia. Il movimento aveva organizzato unasimile solo quattro giorni fa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

