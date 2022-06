Roma, multe folli ai senzatetto del Centro: oltre 78.000 euro che non verranno mai pagati (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma. Non è di certo la prima volta che ci occupiamo dell’argomento. In diverse occasioni abbiamo raccontato di come ci sia un vero e proprio gap nei controlli della Capitale, soprattutto per quanto riguarda il trattamento di senza tetto e venditori ambulanti che, di certo, il buon senso non sanzionerebbe con misure economiche, se non per automatismo protocollare. Gap dei controlli a Roma: multe salate ai senzatetto Si elevano spesso, nei loro riguardi, delle sanzioni ”cieche”, come da protocollo, insensibili alla condizione disagiata e difficile di tali individui che di certo non potranno mai permettersi di pagare le somme. L’evento è recidivo, e continua a manifestarsi, soprattutto nelle zone del Centro. I controlli di ieri, domenica 19 giugno Nel Centro storico della Capitale, per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 giugno 2022). Non è di certo la prima volta che ci occupiamo dell’argomento. In diverse occasioni abbiamo raccontato di come ci sia un vero e proprio gap nei controlli della Capitale, soprattutto per quanto riguarda il trattamento di senza tetto e venditori ambulanti che, di certo, il buon senso non sanzionerebbe con misure economiche, se non per automatismo protocollare. Gap dei controlli asalate aiSi elevano spesso, nei loro riguardi, delle sanzioni ”cieche”, come da protocollo, insensibili alla condizione disagiata e difficile di tali individui che di certo non potranno mai permettersi di pagare le somme. L’evento è recidivo, e continua a manifestarsi, soprattutto nelle zone del. I controlli di ieri, domenica 19 giugno Nelstorico della Capitale, per ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, multe folli ai senzatetto del Centro: oltre 78.000 euro che non verranno mai pagati - CeresiniMarco : @Corriere Devono essere parcheggiati con senso civico e non da ignoranti! Non solo a Roma ma anche a Parma e qualsi… - misiagentiles : #Roma: lungomare di #Ostia strage di #multe ma il cartello di divieto di sosta non c'è e non è stata nemmeno cancel… - Terzobinarioit : Malamovida, controlli di Roma Capitale: raffica di sanzioni e multe - Rodica17957578 : RT @DmitryEvic: @Gabau292016 @markorusso69 Staranno zitti come al solito, hanno mandato giù di tutto senza ribellarsi. Mascherine, multe,… -