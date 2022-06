Roma: morte broker Bochicchio, pm aprirà inchiesta, ipotesi più accreditata il malore (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - E' quella di un malore l'ipotesi più accreditata per la morte del broker Massimo Bochicchio, deceduto dopo l'incidente ieri in via Salaria a Roma mentre era in sella alla sua moto. La Procura di Roma, una volta arrivata una prima informativa, aprirà un fascicolo di indagine per poter disporre gli accertamenti medico-legali e tecnici. Nelle prossime ore il pm di turno Andrea Cusani affiderà l'incarico per l'autopsia e se necessario per il test del dna, considerato che il corpo è carbonizzato. Per poter disporre tutte le verifiche tecniche il fascicolo sarà rubricato per istigazione al suicidio. Secondo quanto emerso finora la moto di Bochicchio si sarebbe spostata verso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022), 20 giu. (Adnkronos) - E' quella di unl'piùper ladelMassimo, deceduto dopo l'incidente ieri in via Salaria amentre era in sella alla sua moto. La Procura di, una volta arrivata una prima informativa,un fascicolo di indagine per poter disporre gli accertamenti medico-legali e tecnici. Nelle prossime ore il pm di turno Andrea Cusani affiderà l'incarico per l'autopsia e se necessario per il test del dna, considerato che il corpo è carbonizzato. Per poter disporre tutte le verifiche tecniche il fascicolo sarà rubricato per istigazione al suicidio. Secondo quanto emerso finora la moto disi sarebbe spostata verso ...

