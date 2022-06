**Roma: legale Conte-El Shaarawy, ‘fugare ogni dubbio su morte Bochicchio'** (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “E' opportuno fugare ogni dubbio e credo che la Procura voglia disporre tutti gli accertamenti necessari per arrivare a fare assoluta chiarezza su quanto avvenuto ieri mattina”. Così l'avvocato Cesare Placanica, che difende 14 parti civili, tra i quali l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l'ex mister dell'Inter Antonio Conte, nel processo che vedeva imputato il broker Massimo Bochicchio per riciclaggio e abusiva attività finanziaria. Dopo la morte nell'incidente in moto avvenuto ieri su via Salaria, oggi il tribunale di Roma ha rinviato il processo in attesa dell'acquisizione del certificato di morte. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “E' opportuno fugaree credo che la Procura voglia disporre tutti gli accertamenti necessari per arrivare a fare assoluta chiarezza su quanto avvenuto ieri mattina”. Così l'avvocato Cesare Placanica, che difende 14 parti civili, tra i quali l'attaccante della Roma Stephan Ele l'ex mister dell'Inter Antonio, nel processo che vedeva imputato il broker Massimoper riciclaggio e abusiva attività finanziaria. Dopo lanell'incidente in moto avvenuto ieri su via Salaria, oggi il tribunale di Roma ha rinviato il processo in attesa dell'acquisizione del certificato di

