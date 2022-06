Roma, i vicini sentono uno strano odore: nell’appartamento accanto c’erano due corpi senza vita (Di lunedì 20 giugno 2022) Due cadaveri trovati in avanzato stato di decomposizione morti non certo di vecchiaia. E’ giallo in provincia di Roma. Quando i Carabinieri sono entrati nell’appartamento la scena è stata raccapricciante. I corpi del 52enne Adriano Consorti e della compagna, Marcella Alberti, di anni 60, giacevano morti in avanzato stato di decomposizione. ANSA/FABIO IULIANO/ARCHIVIOA lanciare l’allarme erano stati i vicini, insospettiti dal cattivo odore proveniente dall’interno dell’appartamento nel centro di Palestrina, in provincia di Roma. Un odore nauseabondo che andava avanti ormai da parecchi giorni. I Carabinieri di Frascati, giunti sul posto, hanno così deciso di verificare e, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco per aprire la porta chiusa dall’interno, sono ... Leggi su formatonews (Di lunedì 20 giugno 2022) Due cadaveri trovati in avanzato stato di decomposizione morti non certo di vecchiaia. E’ giallo in provincia di. Quando i Carabinieri sono entratila scena è stata raccapricciante. Idel 52enne Adriano Consorti e della compagna, Marcella Alberti, di anni 60, giacevano morti in avanzato stato di decomposizione. ANSA/FABIO IULIANO/ARCHIVIOA lanciare l’allarme erano stati i, insospettiti dal cattivoproveniente dall’interno dell’appartamento nel centro di Palestrina, in provincia di. Unnauseabondo che andava avanti ormai da parecchi giorni. I Carabinieri di Frascati, giunti sul posto, hanno così deciso di verificare e, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco per aprire la porta chiusa dall’interno, sono ...

