Roma | donna uccisa in casa | il marito si costituisce

Agenzia_Ansa : Femminicidio a Roma, donna uccisa a colpi d'arma da fuoco nel quartiere Trieste. Fermato un uomo #ANSA - infoitinterno : Roma, donna uccisa a colpi d'arma da fuoco in casa: fermato il marito - infoitinterno : Femminicidio a Roma: donna uccisa a colpi di pistola. II marito 76enne confessa - sulsitodisimone : Anziano uccide a colpi di pistola la moglie a Roma e poi si consegna alla polizia - simcopter : RT @rtl1025: ?? Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un appartamento di via Mascagni a #Roma. Secondo le prime informazioni… -

La vittima è unadi 72 anni: il suo corpo è stato trovato nell'abitazione dove viveva con il marito in via Mascagni a, nel quartiere Trieste.Femminicidio a: unaè stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un appartamento di via Mascagni, in zona Salario, domenica 19 giugno. La polizia hafermato un uomo sospettato di essere l'autore dell'...Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un appartamento di via Mascagni a Roma. La vittima aveva 72 anni. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo, il marito della donna. L’uomo, 76 ...Una vicina di casa a Repubblica ha raccontato: “Era una coppia riservata: mai un litigio, erano sempre insieme – afferma -. Per quanto mi riguarda non ho sentito alcuno sparo”. La figlia della coppia, ...