Roma - Celik, in arrivo la fumata bianca: i dettagli della chiusura (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma - La Roma è pronta a chiudere per Celik del Lille . Mourinho avrà presto, forse nel giro di un paio di giorni, l'alternativa a Rick Karsdorp per la fascia destra e, quindi, un rinforzo che è ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 20 giugno 2022)- Laè pronta a chiudere perdel Lille . Mourinho avrà presto, forse nel giro di un paio di giorni, l'alternativa a Rick Karsdorp per la fascia destra e, quindi, un rinforzo che è ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialASRoma continua a lavorare per #Celik e #Frattesi - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: venerdì nuovo incontro con il Lille per #Celik. Si proverà a chiudere - Fabrizi39820037 : RT @serieApallone: Calciomercato Roma: Celik ad un passo: Celik sempre più vicino a vestire la mag...... leggi di più sul sito https://t.c… - MarcoZigagna : RT @testagrigia: Ecco un estratto dell'incontro di ieri tra #Pinto e il dirigente del #Lille per #Celik #Roma #Pingu - sportli26181512 : Roma-Celik, in arrivo la fumata bianca: i dettagli della chiusura: Mourinho avrà presto il suo terzino destro, alte… -