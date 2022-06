Roma, c'è di nuovo il Cagliari per Calafiori (Di lunedì 20 giugno 2022) Svestitosi del rossoblù ligure, potrebbe ora trovare quello sardo. Riccardo Calafiori è tornato alla Roma dopo il prestito al... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022) Svestitosi del rossoblù ligure, potrebbe ora trovare quello sardo. Riccardoè tornato alladopo il prestito al...

Pubblicità

enpaonlus : ROMA, NUOVO BANDO PER IL VETERINARIO DEI CANILI MUNICIPALI | - RadioItalia : La grande musica torna live con #TIMSummerHits! Dal 30/06 il nuovo appuntamento musicale in 6 puntate porterà dal… - OfficialASRoma : Tiago Pinto: “Nemanja porterà alla Roma qualità tecniche, l’esperienza che deriva dalle sue stagioni in Premier e l… - sportli26181512 : Roma, c'è di nuovo il Cagliari per Calafiori: Svestitosi del rossoblù ligure, potrebbe ora trovare quello sardo. Ri… - alfio214 : Nuovo tentativo di blocco sul raccordo anulare di Roma: #gretini portati via dalla polizia. -