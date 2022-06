(Di lunedì 20 giugno 2022) Hanno allestito un fintodicon l’unico scopo diundi. Si sono travestiti dahanno fermato un 71enne, che ha creduto alla farsa. Il pensionato, a bordo della sua vettura, si stava recando verso un mercatino, per scambiare con altri collezionisti 100di varie epoche, il cui valore totale si aggira sui 50.000. La truffa La truffa è avvenuta sabato mattina aintorno alle ore 8:00, nei pressi del Cimitero Verano, in via dello Scalo di San Lorenzo. I malviventi, dopo aver fermato l’auto dell’uomo, hanno detto di dover procedere con una perquisizione. Ma si trattava di una scusa per poter infilare le mani dentro la vettura e afferrare il trolley dove l’anziano ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, allestiscono un falso posto di controllo per rapinare un collezionista di orologi: colpo da 50 mila euro per… -

Il Corriere della Città

...artisti di strada (oltre 200 provenienti da tutta Italia) e ospita artigiani chele ... Come arrivare: in auto: - da: autostrada A12 fino a Civitavecchia e quindi Statale Aurelia SS1 (...La data del 12 giugno è stata scelta soprattutto perché i seggi sinelle scuole, che ... Pd e M5S uniti sperano invece in un colpaccio con Damiano Tommasi, ex campione di Verona e. Uno ... Roma, allestiscono un falso posto di controllo per rapinare un collezionista di orologi: colpo da 50 mila euro per i finti poliziotti SALERNO La Salernitana festeggia il compleanno senza ciliegina sulla torta, ma con tante sorprese ed altrettante operazioni in cantiere. Il regalo, invece, partirà dal budget che il ...La società, per tramite del Dg Mastropietro, del Ds Poggi e del Dt Talarico è già al lavoro per allestire una rosa competitiva per ben figurare nel campionato di Eccellenza che si preannuncia molto ...