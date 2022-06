Rolling Stones | Mick Jagger è guarito dal Covid | ' Ci vediamo domani a Milano'

Pubblicità

Corriere : Rolling Stones a San Siro , Mick Jagger conferma lo show dopo il Covid: «Non vedo l’ora» - marcobardazzi : Covid, blackout, siccità e domani sera i Rolling Stones a San Siro. Milano sotto assedio. - infoitcultura : Sale l'attesa per i Rolling Stones a San Siro - infoitcultura : Rolling Stones: l'aereo della band è atterrato a Milano. Confermato il concerto del 21 a San Siro - infoitcultura : La scaletta del concerto dei Rolling Stones a Milano -

Finalmente l'ufficialità: isi esibiranno sul palco di San Siro a Milano . Come previsto, domani martedì 21 giugno, il gruppo suonerà nell'unica tappa italiana prevista nel loro tour SIXTY , un tour per ...Supportati da grandi artisti del calibro di Iggy Pop, The, Mark Ronson e altri, Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) e Ethan (batteria) hanno iniziato a suonare per le ...Finalmente l'ufficialità: i Rolling Stones si esibiranno sul palco di San Siro a Milano. Come previsto, domani martedì 21 giugno, il gruppo suonerà nell'unica ...Lo Stadio di San Siro tra giugno e luglio torna a ospitare i grandi concerti internazionali dopo due anni di silenzio e pandemia, l’evento più atteso è con i Rolling Stones Chi ha avuto la fortuna di ...