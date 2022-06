Riforma reclutamento, carta del docente salva, concorsi con risposta aperta, ok alle graduatorie per gli idonei anche per la secondaria. M5S: “Soddisfatti” (Di lunedì 20 giugno 2022) Si va verso il via libera da parte delle Commissioni Istruzione, Bilancio e Affari Costituzionali, al decreto PNRR 2 che contiene anche la Riforma del reclutamento. L'approdo in Aula rimane confermato per domani mattina, ma pare che la situazione stia andando verso la risoluzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 giugno 2022) Si va verso il via libera da parte delle Commissioni Istruzione, Bilancio e Affari Costituzionali, al decreto PNRR 2 che contieneladel. L'approdo in Aula rimane confermato per domani mattina, ma pare che la situazione stia andando verso la risoluzione. L'articolo .

Pubblicità

zazoomblog : Riforma reclutamento carta del docente salva via libera alle graduatorie per gli idonei anche per la secondaria. M5… - ProDocente : Riforma reclutamento, tutto rimandato: ancora niente votazione. Il testo del maxiemendamento non approda in Aula al… - GazzettaDellaSc : Riforma reclutamento, verso il riconoscimento dei 24 CFU all’interno del percorso di abilitazione… - MatteoTomb : Nel duemila e credici. Che spettacolo di Paese che siamo. #scuola #concorsi #graduatoriedimerito - orizzontescuola : Riforma reclutamento, tutto rimandato: ancora niente votazione. Il testo del maxiemendamento non approda in Aula al… -