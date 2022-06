Rievocano la strage | tra i ruoli anche soldati nazisti | esplode la polemica - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Arezzo : Rievocano la strage, tra i ruoli anche soldati nazisti: esplode la polemica -

LA NAZIONE

Vincenzo Ceccarelli Eccidio della Fontaccia, "Rievocazione storica", Ceccarelli e De Robertis (Pd): "No ai rigurgiti nostalgici, il Comune e la Provincia revochino il patrocinio" Appello condiviso con ...... le api non fabbricano il miele "senzaspietata di teneri fiorellini", gli alberi sono "...arance in dialetto campano) di Pascale sono il preludio alla visita al Giardino in cui non si... Rievocano la strage, tra i ruoli anche soldati nazisti: esplode la polemica L'evento il 9 e il 10 luglio a C.Fibocchi, personaggi inglesi e tedeschi. Ceccarelli e Pd regionale all'attacco. "Rigurgiti nostalgici. Provincia e Comune tolgano il patrocinio" ...