Riconoscete questa bambina sorridente? La regina indiscussa dello sport italiano | Ecco chi è (Di lunedì 20 giugno 2022) Il suo sorriso è rimasto lo stesso, anche adesso che è adulta. Vediamo come è cambiata oggi la campionessa italiana Una foto che raffigura una bambina molto solare e divertente è quella che compare di fronte ai nostri occhi. bambina che oggi si è trasformata in una donna che ha un notevole successo nel mondo dello sport, un talento ed una carriera fuori dal comune. Ma chi è quella bellissima bambina in foto? Guardando attentamente il volto di questa bimba si possono notare alcuni dei tratti che, oggi, sono rimasti intatti proprio nel volto di quella donna che è riuscita a conquistare un gran numero di traguardi. Una persona che, di sicuro, da piccola non avrebbe mai immaginato di essere conosciuta in gran parte del mondo. Proprio come una delle migliori nella sua ... Leggi su kronic (Di lunedì 20 giugno 2022) Il suo sorriso è rimasto lo stesso, anche adesso che è adulta. Vediamo come è cambiata oggi la campionessa italiana Una foto che raffigura unamolto solare e divertente è quella che compare di fronte ai nostri occhi.che oggi si è trasformata in una donna che ha un notevole successo nel mondo, un talento ed una carriera fuori dal comune. Ma chi è quella bellissimain foto? Guardando attentamente il volto dibimba si possono notare alcuni dei tratti che, oggi, sono rimasti intatti proprio nel volto di quella donna che è riuscita a conquistare un gran numero di traguardi. Una persona che, di sicuro, da piccola non avrebbe mai immaginato di essere conosciuta in gran parte del mondo. Proprio come una delle migliori nella sua ...

Pubblicità

canzolinof : Non lamentatevi se riconoscete questa mezza pugnetta come Ministro. - lgbtkeqing : raga ma mi riconoscete con questa pfp - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore riconoscete questa bambina accanto a Jerry Calà? Oggi è una star - #Paradiso #delle… - Pantoufle23 : Se non riconoscete l’impatto che questa canzone ha avuto sull’industria, semplicemente mentite a voi stess* - letturaday : Riconoscete la potenza delle parole? Con #LetturaDay ne prendiamo una alla volta e la leggiamo e rileggiamo per con… -