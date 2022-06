Residenti | artigianato e decoro | Nardella lancia la proposta di legge salva centri storici

(Di lunedì 20 giugno 2022) Il sindaco si farà promotore della raccolta delle 50.000 firme necessarie a presentarla in Parlamento. Ecco quali sono i punti cardine partendo da ...

Pubblicità

Il sindaco si farà promotore della raccolta delle 50.000 firme necessarie a presentarla in Parlamento. Ecco quali sono i punti cardine partendo da ...Il secondo è quello di tutelare il commercio tradizionale, l'. Il terzo 'favorire il ... con le associazioni delle imprese e con i' - 'l'interesse e la tutela del centro ...Firenze – La proposta di legge d’iniziativa popolare circa la gestione e regolamentazione del centro storico di Firenze e non solo, dopo un lungo lavoro da parte dell’amministrazione, è stata presenta ...Il sindaco si farà promotore della raccolta delle 50.000 firme necessarie a presentarla in Parlamento. Ecco quali sono i punti cardine partendo da Firenze ...