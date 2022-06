REPUBBLICA – Politano al Valencia: decisa la formula, addio vicino (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Napoli sta attraversando una intensa attività di calciomercato, tra entrate, uscite e rinnovo complicatissimi il club azzurro è oberato di lavoro. Tra le trattative da seguire c’è anche quella che porta Politano al Valencia di Gattuso. Il giocatore ha detto chiaramente che non vuole restare al Napoli e cerca un’altra soluzione. Tenerlo in rosa dopo quanto affermato sembra veramente impossibile. Però Politano ha un contratto con il Napoli che scade nel 2024, quindi se vuole andare via dovrà trovare un club disposto a pagare il suo cartellino. Valencia su Politano: Gattuso fa sul serio Solo pochi giorni fa Politano da Formentera ha ribadito, non proprio apertamente, di voler cambiare aria e di non essere pienamente soddisfatto a livello personale dell’ultima stagione disputata. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Napoli sta attraversando una intensa attività di calciomercato, tra entrate, uscite e rinnovo complicatissimi il club azzurro è oberato di lavoro. Tra le trattative da seguire c’è anche quella che portaaldi Gattuso. Il giocatore ha detto chiaramente che non vuole restare al Napoli e cerca un’altra soluzione. Tenerlo in rosa dopo quanto affermato sembra veramente impossibile. Peròha un contratto con il Napoli che scade nel 2024, quindi se vuole andare via dovrà trovare un club disposto a pagare il suo cartellino.su: Gattuso fa sul serio Solo pochi giorni fada Formentera ha ribadito, non proprio apertamente, di voler cambiare aria e di non essere pienamente soddisfatto a livello personale dell’ultima stagione disputata. ...

Pubblicità

tuttonapoli : Repubblica - Gattuso vuole Politano: già definita la formula dell'addio - napolipiucom : REPUBBLICA - Politano al Valencia: decisa la formula, addio vicino #calciomercatonapoli #gattuso #politano… - vvlnapoli : Staffetta del gol: Mertens ai saluti arriva Deulofeu: Rivoluzione in attacco, via pure Politano, Ounas e Petagna. O… - napolipiucom : REPUBBLICA - Napoli tutti in vendita in attacco: sarà rivoluzione #CalcioNapoli #napoli #OSIMHEN #Ounas #PETAGNA… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Politano ha chiesto la cessione, De Laurentiis studia una formula alternativa -