Repubblica: “Juve in corsa per Koulibaly, la mossa del Napoli” (Di lunedì 20 giugno 2022) La Juventus vuole Kalidou Koulibaly e secondo Repubblica la possibilità è concreta ma il Napoli vuole il rinnovo. “I bianconeri sono in corsa per il centrale senegalese, per il quale il Napoli chiede 40 milioni di euro. Tuttavia il difensore non sarebbe propenso ad accettare la corte della Juventus, un debito di riconoscenza nei confronti della piazza partenopea“. Nei giorni scorsi si è parlato molto della trattativa per Koulibaly alla Juve e pare che il giocatore non abbia mai aperto alla possibilità di vestire la maglia dei bianconeri. “Parallelamente il Napoli sta portando avanti la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023: le voci sulla Juventus e l’interesse del Barcellona, che ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 giugno 2022) Lantus vuole Kalidoue secondola possibilità è concreta ma ilvuole il rinnovo. “I bianconeri sono inper il centrale senegalese, per il quale ilchiede 40 milioni di euro. Tuttavia il difensore non sarebbe propenso ad accettare la corte dellantus, un debito di riconoscenza nei confronti della piazza partenopea“. Nei giorni scorsi si è parlato molto della trattativa perallae pare che il giocatore non abbia mai aperto alla possibilità di vestire la maglia dei bianconeri. “Parallelamente ilsta portando avanti la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023: le voci sullantus e l’interesse del Barcellona, che ...

